Виталий Игнатенко назначен генеральным директором ОТР

Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Игнатенко гендиректором АНО «Общественное телевидение России». Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Виталий Игнатенко является заслуженным журналистом России, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В свое время он был помощником Михаила Горбачева, а после, на протяжении 20-ти лет, возглавлял информационное агентство ТАСС, рассказал ОТР.

В 2008 году Игнатенко назначили послом Доброй воли ЮНЕСКО. Этот ранг присваивается только профессионалам своего дела. На должности заместителя главы правительства Виктора Черномырдина, он курировал прессу, а также вел переговоры с афганскими талибами с целью освободить российских летчиков из Кандагара.

В настоящий момент Игнатенко является председателем Общественного совета Сочи. Это его родной город.

Ранее стало известно, что после продолжительной болезни 20 июня умер прежний генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко. Он возглавлял канал с 2012 года.