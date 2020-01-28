Каждый десятый считает, что этот год окажется тяжелым. Еще 9% опасаются, что начало десятилетия будет неудачным. При этом 7% уверены, что в високосный год количество смертей увеличивается, а 4% боятся разных катаклизмов.

Часть предубеждений связана с обустройством личной жизни. Некоторые считают, что заключать браки (3%), строить дома (2%) или делать ремонт (2%) в этот год — плохая идея. Хорошая новость состоит в том, что 64% респондентов не верят в приметы про високосный год. Четверть считает такой год (в частности, 2020-й) совершенно обычным.

Специалисты провели опрос 18 января. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. При этом социологи напомнили, что в конце 2019 года люди были уверены в своем успехе в 2020-м году. 53% считали, что новое десятилетие станет хорошим для всей страны.

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