Вишневскому пригрозили УД за ложный донос

Квасникова изучила некоторые публикации в СМИ о подаче заявления в Управление Министерства внутренних дел по Приморскому району Санкт-Петербурга. Однако она рассказала, что пока не получала от правоохранительных органов никаких запросов по поводу ее клиента.

«В случае если информация о направлении вышеуказанного заявления от господина Вишневского подтвердится, то Николай Николаевич будет вынужден обратиться с заявлением в полицию о привлечении господина Вишневского к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 306 Уголовного кодекса», — заявила Квасникова.

Адвокат упомянула статью «Заведомо ложный донос».

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Вишневский обратился в УМВД Приморского района с заявлением о клевете 14 ноября. Он посчитал, что «Патриот» имеет отношение к распространению якобы ложных сведений. По его словам, в медиагруппе заявили, что депутат домогался к студенткам РГПУ имени Герцена, где он работает преподавателем политологии. Депутат считает, что ему мстят за его деятельность в сфере политики и политическую позицию, за разоблачения махинаций с бюджетом и тарифами, борьбу за родной город, защиту политзаключенных, а также за победу партии «Яблоко» на муниципальных выборах в Центральном районе.