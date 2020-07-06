Виселица и крест появились в подъезде жилого дома в Москве

В подъезде одного из жилых домов столицы на первом этаже появилась виселица, а дверь рядом расположенной квартиры стала черной и к ней приколотили крест.

Новые «сооружения» установили день назад, рассказал «360» Илья Змиенко, один из жильцов дома, квартира которого находится в том самом подъезде.

Источник фото: Facebook/Илья Змиенко

Он отметил, что конструкция появилась на первом этаже рядом с лифтом. По словам собеседника «360», балка, на которую закрепили веревку, была и раньше, а крест на двери и сама виселица появились день назад.

«Здесь ты просто думаешь, как осознанный гражданин, что в подъезде есть и дети, и много пожилых женщин, и девушек […] и если у людей хватило „таланта“ сделать такой перфоманс, то что будет тогда, когда люди смогут прокоммуницировать с этим», — рассказал Змиенко.

По его словам, когда он увидел конструкцию, то позвонил в полицию, но там ответили, что не могут помочь в этом вопросе. «Когда трупы/жертвы будут — тогда и звоните», — приводит Змиенко в посте в Facebook полученный им ответ правоохранителей.

При этом собеседник «360» отметил, что увидел эту конструкцию поздно ночью, когда вернулся домой, но в полиции ему сказали, что до его звонка никто по этому вопросу не обращался.