YouTube закрыл доступ к видео RT с вирусологом Львовым

Видеохостинг YouTube решил ограничить доступ к видео с интервью советского вирусолога Дмитрия Львова. Платформа удалит ролик в течение недели с канала Russia Today.

«YouTube заблокировал еще одно видео RT якобы за нарушение правил сообщества. Ограничение коснулось интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому. В течение семи дней оно будет удалено с платформы», — сообщил телеканал в Telegram.

Журналисты пояснили, что администрация видеохостинга написала в письме, что в ролике содержалась недостоверная медицинская информация. При этом в YouTube не стали уточнять, что именно имеют в виду.

Ранее видеохостинг заблокировал перевод интервью на англоязычном канале RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва хотела бы услышать комментарии дипломатов США о проблемах свободы СМИ в их стране.

«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США», — написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что американские дипломаты акцентировали внимание на проблемах вне своей страны. Теперь, подчеркнула Захарова, им стоит рассказать о ситуации внутри США.