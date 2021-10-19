Вирусологи назвали срок спада четвертой волны СОVID-19 в России

Текущий всплеск заболеваемости ковидом России может пойти на спад к январю 2022 года. Такое мнение выразили вирусологи Павел Волчков и Александр Чепурнов.

«Сам я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому, скорее, вот так [будет и в этом году]. Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболели, и сколько-то успели провакцинировать», — сказал Ura.ru Чепурнов, который является профессором вирусологии и начальником лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины.

С его мнением согласился руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он считает, что должен повториться сценарий прошлого года. То есть возможны введение ограничительные мер, перевод учащихся на дистанционное обучение, на это наложатся каникулы, праздники. Во многом все будет зависеть от конкретного региона.

Волчков отметил, что разница между ситуациями прошлого и текущего года состоит в том, что сейчас в РФ существует несколько вакцин от коронавируса.

«Я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет», — заключил вирусолог.

Накануне, 18 октября, в России был побит очередной антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 34 325 новых случаев.