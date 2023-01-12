Общество 12 января 2023, 09:18 Вирусолог заявил об отсутствии необходимости вводить антиковидные меры в России из-за ситуации в Китае Вирусолог Зверев: в России не нужно вводить дополнительные меры из-за коронавируса в Китае РИА «Новости»

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В России нет необходимости вводить дополнительные меры по противодействию коронавирусной инфекции из-за сложной эпидобстановки в Китае. Об этом ТАСС заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.

«У нас коллективный иммунитет — очень много людей переболели [ковидом], особенно „омикроном“ — в стране он где-то с января прошлого года. Он [„омикрон“] меняется, но ничего не происходит. Я думаю, что ничего не надо делать», — сказал Зверев.

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Ранее Китай ослабил некоторые антиковидные ограничения, после чего в стране снова началась повсеместная вспышка заболеваемости. При этом ВОЗ заподозрила КНР в занижении данных о смертях, вызванных COVID-19. Поэтому глава всемирной организации Тедрос Адхан Гебрейесус призвал страны предоставлять достоверные данные.

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Тем временем Япония, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Англия и США обязали путешественников Китая предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 при въезде в страну.