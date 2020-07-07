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    07 июля 2020, 15:56

    Вирусолог: второй волны коронавируса не нужно бояться

    Дарья Морозова

    Доктор медицинских наук Виктор Зуев объяснил, что хоть осенью и ожидается вторая волна коронавируса, она вряд ли будет опаснее гриппа. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Он уточнил, что со временем коронавирус всегда будет активен поздней осенью и ранней весной, как и многие другие ОРВИ, но ничего страшного в этом нет.

    «Во-первых, сейчас увеличивается количество так называемой иммунной прослойки. <…> Во-вторых, будут вакцины», — пояснил Зуев.