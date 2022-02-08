Вирусолог Волчков заявил, что «омикрон» может свести пандемию на нет

Текущий год может стать последним тяжелым в плане заболеваемости COVID-19. Таким мнением с Общественной службой новостей поделился вирусолог Павел Волчков.

Он пояснил, что «омикрон»-штамм коронавируса был бы опаснее, если бы воздействовал на легкие человека, как предыдущие штаммы.

«Теперь инфицируются верхние дыхательные пути, а не легкие. Поменялась тропность вируса (то есть его избирательность) к конкретным тканям из-за смены рецептора. Проще говоря, я не вижу, почему вирус должен опять сменить тропность обратно, чтобы инфицировать легкие в большом объеме», — сказал вирусолог.