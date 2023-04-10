Общество 10 апреля 2023, 14:24 Вирусолог Волчков прокомментировал рост заражений геморрагической лихорадкой в регионах России

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Рост числа заражений геморрагической лихорадкой с почечным синдромом фиксируется в 62 регионах России. Об этом сообщил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, эта инфекция носит сезонный характер и зачастую связана с активностью сельхозработ.

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Рост числа заражений является ежегодным событием и не представляет серьезной проблемы, ситуация находится под полным контролем подразделений Минздрава и специалистов Роспотребнадзора, добавил вирусолог.