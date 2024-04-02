Общество 02 апреля 2024, 18:35 Вирусолог Викулов: вопрос ограничения приема детей без прививок в летние лагеря стоит проработать с медиками

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В России предложили отказывать детям без прививок посещать детские лагеря для предотвращения распространения инфекций. Этот вопрос следует проработать с участием медицинских экспертов, сообщил вирусолог Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, некоторые дети имеют медицинский отвод на применение некоторых вакцин, это не должно стать причиной отказа в приеме ребенка в лагерь.

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«Этот вопрос требует обязательного участия профессионального сообщества в виде медицинских экспертов, потому как он неоднозначный», — отметил Викулов.