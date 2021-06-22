Вирусолог: важно сейчас активизироваться и вакцинироваться

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал RT, что единственная серьезная возможность повлиять на пандемию — это вакцинация.

Альтштейн обозначил важность противоэпидемиологических мер. Однако их длительное соблюдение может нанести экономике существенный урон. Поэтому, по мнению специалиста, важно дополнить эпидемиологические меры вакцинацией, которая в этом отношении дает наилучший результат.

«Важно сейчас активизироваться и вакцинироваться. Это вопросы психологического характера. Науке уже давно известно, что вакцина работает, вакцина действует и бояться не следует», — добавил вирусолог.