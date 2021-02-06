Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии в России

В целом распространение инфекции в городах-миллионниках и по всей стране постепенно замедляется. Уже в марте ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, считает специалист. А к апрелю-маю пандемия почти упадет до минимума.

«Мы вернемся к состоянию, близкому к [тому, что было] до пандемии», — заявил вирусолог.

Тем не менее еще рано расслабляться, потому что многие россияне пока не вакцинировались. А значит, у людей не сформировался иммунитет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус начал отступать. За последние три недели число людей, находящихся под наблюдением из-за ковида, снизилось на 30%. Тем не менее цифра остается высокой: около 800 тысяч человек.

В России сейчас проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Власти планируют сделать прививку более чем половине населения государства без учета уже переболевших и детей.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире коронавирусом заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона умерли. Больше всего COVID-19 распространен в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия вышла на пятое место.