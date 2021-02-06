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    06 февраля 2021, 20:42

    Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии в России

    Алена Макаренко

    Пандемия коронавируса завершится в России к апрелю-маю. Но расслабляться пока еще рано. Прогноз сделал в эфире ИА НСН вирусолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
    Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии в России

    В целом распространение инфекции в городах-миллионниках и по всей стране постепенно замедляется. Уже в марте ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, считает специалист. А к апрелю-маю пандемия почти упадет до минимума.

    «Мы вернемся к состоянию, близкому к [тому, что было] до пандемии», — заявил вирусолог.

    Тем не менее еще рано расслабляться, потому что многие россияне пока не вакцинировались. А значит, у людей не сформировался иммунитет.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус начал отступать. За последние три недели число людей, находящихся под наблюдением из-за ковида, снизилось на 30%. Тем не менее цифра остается высокой: около 800 тысяч человек.

    В России сейчас проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Власти планируют сделать прививку более чем половине населения государства без учета уже переболевших и детей.

    По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире коронавирусом заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона умерли. Больше всего COVID-19 распространен в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия вышла на пятое место.