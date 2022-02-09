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    09 февраля 2022, 18:49

    Вирусолог Скулачев рассказал о нарушении мелкой моторики у перенесших COVID-19

    Полина Гребенщикова

    Нарушения мелкой моторики иногда наблюдаются у переболевших COVID-19. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог, биолог Максим Скулачев.

    Он пояснил, что такие последствия как правило временные и проходят, если человек ведет здоровый образ жизни после выздоровления.

    «Нарушение мелкой моторки при COVID-19 — это скорее всего небольшое неврологическое расстройство. Связано оно может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга, но в подавляющем большинстве случаев это все обратимо», — рассказал ученый.