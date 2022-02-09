Вирусолог Скулачев рассказал о нарушении мелкой моторики у перенесших COVID-19

Нарушения мелкой моторики иногда наблюдаются у переболевших COVID-19. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог, биолог Максим Скулачев.

Он пояснил, что такие последствия как правило временные и проходят, если человек ведет здоровый образ жизни после выздоровления.

«Нарушение мелкой моторки при COVID-19 — это скорее всего небольшое неврологическое расстройство. Связано оно может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга, но в подавляющем большинстве случаев это все обратимо», — рассказал ученый.