Вирусолог Скулачев предостерег от алкогольных застолий переболевших ковидом

Недавно переболевшим ковидом стоит поберечься и на праздниках не участвовать в затяжным застольях с алкоголем. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог, биолог Максим Скулачев.

После болезни организм и так ослаблен, а алкоголь может сильно усугубить ситуацию.

«Если прошло несколько дней после вакцинации или после болезни, нужно соблюдать осторожность. После болезни в большей степени. Это не то, чтобы категорический запрет на алкоголь, но хорошее русское застолье где-то на неделю, не просыхая, это вообще очень рискованно. А если ваше здоровье ослаблено перенесенным COVID-19, то риски увеличиваются», — сказал Скулачев.