Вирусолог Скулачев оценил вероятность заразиться коронавирусом два раза подряд

Заразиться коронавирусом сразу после выздоровления можно, если речь идет о разных штаммах, передала «Вечерняя Москва». Об этом заявил вирусолог Максим Скулачев.

«Если человек был заражен „дельтой“, то уже через месяц он может подхватить „омикрон“. Если человек был вакцинирован, то срок чуть больше и меньше шансов его подхватить. Но „омикроном“ реально можно заразиться достаточно быстро после предыдущего штамма», — предупредил он.

При этом во второй раз или после прививки шанс на тяжелое течение болезни значительно ниже.