Вирусолог: Россия прошла пик эпидемии коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн решил, что Россия уже прошла пик эпидемии. Он обратил внимание, что вот уже несколько дней число новых зараженных не превышает 10 тысяч.

Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что главная цифра — количество новых случаев заражения коронавирусом.

«Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — отметил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что информации о снижении числа проводимых тестов в России нет. Так он прокомментировал слухи о том, что уменьшение вызвано снижением числа анализов.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объявила о замедлении распространения коронавируса. По ее мнению, ситуация в России стабилизировалась.

В России, по информации на 20 мая, выявили 308 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8,7 тысячи.

С начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, сделали больше 7,5 миллиона тестов на коронавирус.