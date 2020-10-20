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    20 октября 2020, 00:15

    Вирусолог рассказал о тяжелых последствиях COVID-19

    Кирилл Фролов

    Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с тяжелыми последствиями для здоровья. Об этом РИА ФАН заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
    Вирусолог рассказал о тяжелых последствиях COVID-19

    Альтштейн отметил, что подавляющее большинство заразившихся выздоравливают быстро — симптомы у них выражены слабо или вообще отсутствуют. «В этом случае человек выздоравливает и живет абсолютно нормально», — добавил вирусолог.

    Однако в некоторых случаях пациенты сталкиваются с тяжелыми последствиями для здоровья, такими как фиброз легких, изменения в нервной системе, печени, сердце. Таким больным нужна длительная реабилитация.

    Также Альтштейн подчеркнул, что лекарств, воздействующих на вирус напрямую, в настоящее время не существует. Вирусолог раскритиковал российские препараты на основе «Фавипиравира», которые «продаются по высокой цене», но при этом «исследованы совершенно недостаточно, не имеют международного признания и вряд ли по-настоящему полезны».

    При лечении коронавируса врачи, по словам ученого, проводят патогенетическую терапию — лекарствами подавляют возникающие в организме патологические явления. Для этого используют препараты, снижающие свертываемость крови, понижающие чрезмерную иммунную реакцию и лекарства от температуры.

    «Кроме того, есть другие средства, которые могут поддержать работу сердца, поддержать общее состояние организма — это все медицина может», — пояснил специалист.