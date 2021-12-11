Вирусолог рассказал о двух фазах эволюции коронавируса

Чтобы коронавирус потерял патогенность и принял форму сезонной инфекции, он должен пройти две фазы эволюции. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По словам специалиста, во время первой фазы происходит усиление заразности и болезнетворности вируса. Он адаптируется к человеческой популяции и добивается оптимального режима репликации, написало Ura.ru.

«Это фаза плохая. А хорошая фаза — уменьшение патогенности, когда после того как вирус адаптировался, начинается уменьшение патогенности», — сказал Чумаков, уточнив, что вторая фаза подразумевает переход в привычную форму сезонных инфекций.

По мнению вирусолога, появление «омикрон»-штамма может говорить о том, что наступает «хорошая» фаза эволюции коронавируса. По его словам, если этот штамм окажется очень заразный и будет очень быстро распространяться, то он вытеснит все остальные мутации. Это означает, что в теории новых значимых вариаций уже может не возникнуть.

«Но давайте посмотрим. Нам надо две-три недели еще, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация, насколько он вытесняет другие штаммы», — добавил он.

«Омикрон»-штамм был зарегистрирован в Южной Африке в ноябре. Он уже успел распространиться в страны в других частях мира. Есть случаи и в России.