Вирусолог рассказал, как повлияет весеннее тепло на коронавирус

Весеннее потепление не снизит темпы распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн. Но все может поменяться с приходом лета.

«Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее. Она не уменьшит и особенно не увеличит (темпы — ред.)», — передает его слова портал URA.RU.

При этом положительно повлиять на вспышку коронавируса может летнее тепло. «Эпидемии респираторных заболеваний происходят обычно в нежаркие времена года. Но это происходит не потому, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам — летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям», — пояснил Альтштейн.

По его словам, сейчас более эффективны ограничительные меры, которые уже в скором времени могут снизить темпы заражения 2019-nCoV.

«У нас это началось примерно 26–27 марта и те, кто к этому времени был заражен, начали проявлять признаки заболевания сейчас. А на следующей неделе уже пойдут люди, которые заражались в то время, когда мы самоизолировались. Примерно через неделю уже могут появиться первые результаты карантинных мер и показаться признаки приторможения распространения», — уверен вирусолог.

За последние сутки в России было выявлено 582 инфицированных, что меньше, чем было в предыдущие дни.