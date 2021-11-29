Вирусолог рассказал, как дальше будет развиваться ситуация с «омикрон»-штаммом

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал о двух вариантах развития событий с «омикрон»-штаммом, который был выявлен в ЮАР. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам вирусолога, нетипичные симптомы у нового штамма в виде усталости и головной боли часто сопровождают и другие заболевания. Сейчас этот вариант коронавируса еще мало изучен, поэтому делать какие-то выводы рано.

«Хуже нет ничего, когда сведения попадают в газеты и интернет до того, как все проверили. Случаев мало, статистики нет, надежных наблюдений нет. Еще предстоит узнать очень многое», — сказал специалист.

Единственное, о чем сейчас можно говорить, — это о том, что либо новый штамм станет серьезной проблемой, либо же нет.

Штамм коронавируса «омикрон» уже был выявлен в нескольких европейских странах, а также в Гонконге. В России зарегистрированных случаев с ним пока не было.