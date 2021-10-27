Вирусолог рассказал, есть ли вероятность закрытия границ регионов из-за коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов считает, что закрытие границ регионов в нерабочие дни маловероятно, поскольку власти понимают негативные эмоции людей от принятия подобных мер. Об этом он рассказал Life.

«Я думаю, что руководство страны понимает и экономические неприятности от подобных закрытий, и эмоциональную составляющую у людей. Я бы не ждал ничего такого», — сказал Чепурнов.

Однако эксперт опасается за тех граждан, которые на время локдауна решили отправиться в заграничные путешествия. Он считает, что было бы правильно разрешить поездки за рубеж только вакцинированным россиянам, но такие решения нельзя принимать внезапно, заключил Чепунов.