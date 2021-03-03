Вирусолог прокомментировал вакцину от коронавируса для кошек

Вирусолог Александр Шестопалов рассказал о вакцине от коронавируса для кошек, которую разработали зарубежные компании. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он уточнил, что препарат мало отличается от вакцины, которую используют для людей. Кроме того, он подойдет для прививки не только кошкам, но и другим домашним животным. Основное различие — дозировка. Так как кошки и другие животные имеют разную массу тела.

«Вирус один и тот же, так что привить этой же вакциной можно и своих собак — опять же нужно только правильно рассчитать дозировку в зависимости от размера питомца. Кстати, самыми восприимчивыми к коронавирусу являются не кошки, а хомяки: именно на них ставили опыты при разработке вакцины для людей», — рассказал вирусолог.

Он уточнил, что побочные эффекты от прививки могут быть точно такими же, как и у людей. По словам Шестопалова, после введения препарат нарушается естественный иммунитет питомца.

«Во что это выльется через два года, неизвестно. Я бы не советовал прививать животное без острой необходимости: то есть если ваш кот постоянно живет дома и общается с вами, то, по сути, вакцина ему не нужна», — заключил он.