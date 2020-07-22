Вирусолог прокомментировал спасение пациентки с полным поражением легких
Вирусолог Виктор Зуев прокомментировал случай пациентки с коронавирусом из Твери. Ее легкие были поражены на 100%, но врачам удалось спасти женщину. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, полное поражение бывает только в тех случаях, когда иммунитет человека крайне слабый. Это один из тяжелейших вариантов развития инфекции.
«Я предполагаю, что это не единичный случай выздоровления. Больных было не мало, и все они были разные. Но 100-процентное поражение легких, конечно, тяжелейший случай», — заключил Зуев.