Вирусолог прокомментировал спасение пациентки с полным поражением легких

По его словам, полное поражение бывает только в тех случаях, когда иммунитет человека крайне слабый. Это один из тяжелейших вариантов развития инфекции.

«Я предполагаю, что это не единичный случай выздоровления. Больных было не мало, и все они были разные. Но 100-процентное поражение легких, конечно, тяжелейший случай», — заключил Зуев.