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    22 июля 2020, 17:55

    Вирусолог прокомментировал спасение пациентки с полным поражением легких

    Дарья Морозова

    Вирусолог Виктор Зуев прокомментировал случай пациентки с коронавирусом из Твери. Ее легкие были поражены на 100%, но врачам удалось спасти женщину. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, полное поражение бывает только в тех случаях, когда иммунитет человека крайне слабый. Это один из тяжелейших вариантов развития инфекции.

    «Я предполагаю, что это не единичный случай выздоровления. Больных было не мало, и все они были разные. Но 100-процентное поражение легких, конечно, тяжелейший случай», — заключил Зуев.

    Новости SMI.FM