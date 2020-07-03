Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

По его словам, результаты теста показали наличие антител у 15-20% людей. Это означает, что коллективный иммунитет сформируется нескоро.

«Что касается массовой вакцинации уже этой осенью — думаю, что это утопия. Нужно сделать огромное количество вакцин, уделить внимание вопросу их высокой эффективности», — заключил Альтштейн.