Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Вакцина и коллективный иммунитет против коронавируса появятся в России еще не скоро. Так считает вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, результаты теста показали наличие антител у 15-20% людей. Это означает, что коллективный иммунитет сформируется нескоро.
«Что касается массовой вакцинации уже этой осенью — думаю, что это утопия. Нужно сделать огромное количество вакцин, уделить внимание вопросу их высокой эффективности», — заключил Альтштейн.