Вирусолог прокомментировал предложение о нерабочих днях

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с RT положительно оценил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Он подчеркнул, что это не отменяет важность вакцинации.

«Короткий отпуск в нынешних условиях может на время снизить заболеваемость и сгладит пик эпидемии. Вместе с тем следует ясно понимать, что единственным кардинальным средством является вакцинация», — сказал медик. Ввести нерабочие дни Голикова предложила в связи с ростом заболеваемости ковидом.