Вирусолог прокомментировал отмену перчаточного режима в Москве

В Москве приняли решение об отмене использования перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Соответствующий указ подписал сегодня, 30 июля, мэр столицы Сергей Собянин. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Вирусолог Виктор Ларичев назвал такое решение правильным, ведь, по его словам, перчатки не дают серьезной защиты от коронавируса. Более эффективными в этом вопросе будут различные средства гигиены.

«Перчатки особо не несут в себе противовирусного значения. Они больше как организующее. Если у вас надеты перчатки, вы не полезете в глаза себе, не будете нос чесать рукой, а сначала снимете перчатку. А так они не являются барьером, поэтому вполне нормально», — отметил специалист.

Он добавил, что перчаточный режим можно отменять, а вот мыть и дезинфицировать руки следует как можно чаще, заключил эксперт.