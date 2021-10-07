Вирусолог прокомментировал мнение ученого об остановке мутации ковида

Вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал мнение ученого Кунина о том, что штамм «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем. По словам эксперта, для таких предположений пока нет никаких оснований. Об этом сообщила Lenta.ru.

Сейчас миру стоит бояться объединения «мю» и «дельта»-штаммов. Если их скрещение все же произойдет, то получится еще более серьезный вариант коронавируса.

«Уже сегодня есть мутации, которые провоцируют меньше антител по сравнению с предыдущими штаммами. Это происходит из-за изменений в белковых фрагментах, которые являются иммунологически значимыми участками распознавания», — сообщил специалист.

Кроме того, настороженность вызывают те варианты ковида, которые стали более «прилипчивыми» к рецепторам, при помощи которых они входят в клетку.

«Беда, которая связана с „дельтой“, заключается в том, что одна из ее мутаций не только изменила свою конфигурацию, из-за чего хуже узнается белковый участок, но и в том, что он стал намного лучше прилипать к рецептору, при помощи которого вирус входит в клетку. А вариант „мю“, который уже есть, узнается еще хуже. Если предположить, что этот „мю“ объединится с „дельтой“, это даст нам вариант, который будет неприятнее всех прочих», — заключил вирусолог.