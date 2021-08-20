Вирусолог призвал создать комиссию из ученых для исследования вакцин

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что в России необходимо создать комиссию из независимых ученых, которые бы занимались исследованием вакцин от коронавируса. Об этом написал Ura.ru.

«Нужен нормальный комитет из компетентных людей, как это всегда было в стране, которые будут анализировать, какие есть вакцины, какие варианты на подходе. Чем можно помочь научным коллективам, что можно и нужно сделать», — отметил вирусолог.

Он добавил, что такой комитет мог бы появиться при правительстве или при президенте России.

О том, что такое предложение будет трудно реализовать, заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, люди будут обсуждать, что эта комиссия что-то намудрила и ее следует разогнать.