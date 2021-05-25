Вирусолог предупредил об опасности оспы обезьян

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал ИА Ura.ru о потенциальной опасности, которую несет оспа обезьян.

«Это не означает, что надо паниковать. Надо планомерно работать. Проводить изучение вирусов теплокровных животных (летучих мышей, грызунов), вирусов клещей, комаров, других членистоногих», — заметил специалист.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов усомнился в вероятности передачи оспы обезьян к человеку.

«Я на самом деле не думаю, что это может реализоваться, по крайней мере натуральным путем — то есть через мутации», — добавил собеседник информагентства.