Вирусолог предложил продлить в России школьные каникулы для борьбы с ковидом

Продление каникул в школах России еще на две недели поможет снизить уровень заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделал врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он выступил с идеей продлить период дистанционного обучения студентов российских вузов.

По его мнению, выходные дни и дистанционное обучение — рабочие меры. Ведь таким образом удается разобщить источник инфекции с восприимчивым человеком, также снижается нагрузка на социальные объекты, на транспортные узлы.

«Меры абсолютно адаптивны, я бы к ним добавил, наверное, еще удлинение школьных каникул и дистанционного обучения студентов на две недели», — сказал он ТАСС.

Вирусолог добавил, что благодаря снижению социальных контактах в общественных местах источников становится меньше, ее передача отчасти блокируется.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, а в регионах со сложной эпидситуацией ситуацией — с 23 октября. По ее словам, необходимо ввести QR-коды для посещения некоторых объектов. Эти и другие меры должны помочь снизить распространение коронавируса в стране.