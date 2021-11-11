Вирусолог поддержал подготовку законопроекта о QR-кодах

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что в России готовятся законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах. Доступ по QR-кодам предлагают сделать в транспорт, магазины и кафе.

«Я отношусь к этому положительно, я считаю, что это правильная мера. Эта мера обеспечит лучшую жизнь для людей, которые провакцинируются, и создаст неудобства людям, которые вакцинироваться не хотят», — сказал Альштейн.

Он добавил, что самая эффективная мера борьбы с вирусом — привить как можно больше людей.