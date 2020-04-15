Вирусолог оценил отказ США финансировать ВОЗ

Розанов напомнил, что в свое время ВОЗ критиковали за то, что она в 2009 году поддерживала опасения по поводу надвигающейся пандемии гриппа, которая так и не произошла.

«Это вот одна такая точка зрения — что ВОЗ есть за что покритиковать. А другая — что уважаемый президент Трамп переводит стрелки с неготовности собственной администрации встретить пандемию коронавируса на ВОЗ. Что, дескать, это не мы были не готовы, а нас ВОЗ ввела в заблуждение», — заметил вирусолог.

По его мнению, эту точку зрения поддержит определенная часть населения.