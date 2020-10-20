Вирусолог оценил опасность новых штаммов коронавируса

По данным информагентства, специалисты из Норвегии выявили новую разновидность коронавирусной инфекции. По мнению исследователей, новый штамм распространяется быстрее и может привести к росту числа заразившихся.

«Наш [мир] и так захлестнуло коронавирусом. Я не жду, что здесь какую-то существенную роль еще добавит возможность того или иного штамма быть чуть более шустрым», — признался собеседник информагентства.