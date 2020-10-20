Вирусолог оценил опасность новых штаммов коронавируса
Вирусолог Александр Чепурнов пришел к выводу, что для людей не должны стать угрозой новые штаммы коронавируса. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, специалисты из Норвегии выявили новую разновидность коронавирусной инфекции. По мнению исследователей, новый штамм распространяется быстрее и может привести к росту числа заразившихся.
«Наш [мир] и так захлестнуло коронавирусом. Я не жду, что здесь какую-то существенную роль еще добавит возможность того или иного штамма быть чуть более шустрым», — признался собеседник информагентства.