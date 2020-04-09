Вирусолог оценил антипаразитарный препарат «Ивермектин»

«Он от других недугов и якобы нашли, что in vitro, то есть в пробирке в лабораторных условиях, он подавляет репликацию вируса очень серьезно», — обратил внимание вирусолог.

Он уточнил, что препарат был одобрен очень уважаемой американской организацией Food and Drug administration (FDA), которую создали для регуляции фармацевтических дел.

Таким образом, одобрение со стороны FDA говорит о том, что человек может применять «Ивермектин». Однако не стоит исключать и вероятность ошибки.

«А то, что подавляет репликацию вируса в пробирке — это тоже очень обнадеживает, но еще не гарантия, что это будет работать in vivo, то есть в системе „животное и человек“. Пока что очень много „если“», — подытожил специалист.