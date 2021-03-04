Вирусолог опроверг высокий риск заболеть ковидом из-за цветов

Риск заразиться коронавирусом в условиях пандемии есть всегда. Однако преподнесенный пожилой женщине букет к 8 Марта вряд ли будет разносчиком инфекции. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Когда мы живем в условиях эпидемии, вероятность заражения существует всегда. Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует — очень низкая вероятность», — отметил он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, дарить женщинам цветы во время пандемии, особенно в Международный женский день, не только можно, но и нужно.

Главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что не нужно бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине. Ведь там постоянно открываются двери. Сами помещения не очень большие, и их постоянно проветривают. Однако он подчеркнул, что в любом случае необходимо соблюдать противокоронавирусные меры. В частности, ходить в маске.

Цены на цветы за последний год поднялись в России в два раза. Эксперты ожидают еще большего роста в преддверии 8 Марта.