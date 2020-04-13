    13 апреля 2020, 12:14

    Вирусолог объяснил рост числа заражений коронавирусом в России

    Ольга Ситникова

    Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев подчеркнул, что люди пренебрегают режимом самоизоляции. По его мнению, игнорирование правил способствует распространению коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
    Вирусолог объяснил рост числа заражений коронавирусом в России

    «Шашлычки, прогулки, конечно, свое черное дело сделали. Действительно, заражение началось не только от приезжающих, которых стараются сразу запрятать. Заражаются и москвичи от москвичей, потому что нарушали режим самоизоляции», — отметил Зуев.

    Он добавил, что Россия продолжает эвакуировать граждан из других стран, поэтому завозные случаи заражения все еще происходят.

    По словам вирусолога, инфекция часто протекает в скрытой форме, поэтому темпы заражений будут увеличиваться.

    «Очень много скрыто инфицированных людей — 700 тысяч сделали тестов, из них четверть — положительных, но бессимптомных. А это очень коварно, потому что никто не знает, выделяет ли вирус бессимптомный носитель», — заметил Зуев.

    Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн порекомендовал не торопиться с выводами.

    «Между введением самоизоляции и получением результатов должно пройти порядка двух недель», — пояснил он.

    Строгая самоизоляция в России начинается лишь сейчас, ее результаты проявятся к концу апреля.