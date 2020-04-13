Вирусолог объяснил рост числа заражений коронавирусом в России

«Шашлычки, прогулки, конечно, свое черное дело сделали. Действительно, заражение началось не только от приезжающих, которых стараются сразу запрятать. Заражаются и москвичи от москвичей, потому что нарушали режим самоизоляции», — отметил Зуев.

Он добавил, что Россия продолжает эвакуировать граждан из других стран, поэтому завозные случаи заражения все еще происходят.

По словам вирусолога, инфекция часто протекает в скрытой форме, поэтому темпы заражений будут увеличиваться.

«Очень много скрыто инфицированных людей — 700 тысяч сделали тестов, из них четверть — положительных, но бессимптомных. А это очень коварно, потому что никто не знает, выделяет ли вирус бессимптомный носитель», — заметил Зуев.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн порекомендовал не торопиться с выводами.

«Между введением самоизоляции и получением результатов должно пройти порядка двух недель», — пояснил он.

Строгая самоизоляция в России начинается лишь сейчас, ее результаты проявятся к концу апреля.