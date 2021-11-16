Вирусолог объяснил, почему иммунитет от вакцинации лучше, чем от болезни

Антитела, получаемые в результате вакцинации, более эффективны, чем те, что появляются в организме после болезни. Об этом «Газете.ru» рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

По словам специалиста, большая часть антител, образующихся после болезни не будут защищать от вируса. Это касается антител к белку нуклеокапсида вируса.

«А когда вы прививаетесь, вы получаете только белок шипа в течение короткого времени, и на него образуются нейтрализующие антитела, которые блокируют связывание вируса с рецептором. То есть иммунитет после прививки „Спутником“ более качественный», — пояснил Аграновский.