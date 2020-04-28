Вирусолог объяснил, когда наступит победа над коронавирусом в России

В тот момент, когда в России за день станут фиксировать не более ста случаев заражения, можно будет говорить об окончании эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он заметил, что пока ежедневно прирост больных составляет около шести тысяч человек, и это много.

«Но должны быть десятки случаев (в сутки — прим. ред.) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась», — сказал он РИА «Новости».

В крайнем случае, должно быть не более ста случаев за день. О падении можно будет говорить, когда цифры уменьшатся до трех-четырех тысяч ежедневно, отметил Альтштейн.

Вспышка коронавируса появилась в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже вирус проник и в другие страны. Всемирная организация здравоохранения признала происходящее пандемией. По данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией в мире заразились более 2,8 миллиона людей.

По состоянию на 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 людей с COVID-19. Таким образом РФ по числу заболевших уже обогнала Китай. За время эпидемии там было около 84 тысяч инфицированных.