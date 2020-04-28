Вирусолог объяснил, когда наступит победа над коронавирусом в России
Он заметил, что пока ежедневно прирост больных составляет около шести тысяч человек, и это много.
«Но должны быть десятки случаев (в сутки — прим. ред.) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась», — сказал он РИА «Новости».
В крайнем случае, должно быть не более ста случаев за день. О падении можно будет говорить, когда цифры уменьшатся до трех-четырех тысяч ежедневно, отметил Альтштейн.
Вспышка коронавируса появилась в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже вирус проник и в другие страны. Всемирная организация здравоохранения признала происходящее пандемией. По данным ВОЗ, коронавирусной инфекцией в мире заразились более 2,8 миллиона людей.
По состоянию на 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 людей с COVID-19. Таким образом РФ по числу заболевших уже обогнала Китай. За время эпидемии там было около 84 тысяч инфицированных.