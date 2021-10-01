Вирусолог объяснил, как проверить противовирусные лекарства на эффективность

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашов рассказал, как можно проверить эффективность противовирусных препаратов. По его словам, в российских аптеках под видом иммунокорректоров часто продают «фуфломицины». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Вирусолог отметил, что лекарства, которые отпускаются без рецепта, не несут угрозы здоровью в разумной дозировке. Однако злоупотреблять противовоспалительными и парацетамолом не стоит. По словам эксперта, от них могут возникнуть побочные эффекты.

Доказанной активностью противовирусные лекарства, имеющиеся в российских аптеках, к сожалению не обладают. Часто то, что продается, относится к препаратам с неподтвержденной активностью на международном уровне. Если при покупке возникают сомнения, можно посмотреть, в каких еще странах это лекарство зарегистрировано. Это поможет понять, является лекарство медицинским или нет.