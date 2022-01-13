Вирусолог объяснил, как «омикрон» способен выживать в человеческой популяции

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, что штамм «омикрон» характеризуется более высокой заразностью, чем предыдущие варианты инфекции, но является менее опасным. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, этот вирус охватывает большее количество организмов, к которым можно подселиться, и быстрее распространяется. Для того, чтобы существовать в человеческой популяции, ему не надо убивать людей, ему необходимо вызывать особенные болезни. Люди с ослабленным организмом могут даже умереть от «омикрон»-штамма, однако для таких категорий пациентов опасен и обычный грипп.

Несмотря на свое стремительное распространение, благодаря «омикрону» конец пандемии наступит быстрее, считает вирусолог.

«„Омикрон“ стремительно распространяется и вытесняет болезнетворные варианты. То есть варианты коронавируса, которые вызывают серьезные последствия и характеризуются высокой летальностью. Такие как „дельта“. Таким образом, „омикрон“ способствует ускоренному очищению и прекращению пандемии. То есть сейчас мы наблюдаем кульминацию пандемии, которая будет характеризоваться, во-первых, очень бурным ростом числа случаев заболевания, вызванного „омикроном“. Но эти заболевания будут проходить менее тяжело, и в результате сформируется стойкий коллективный иммунитет», — считает вирусолог.