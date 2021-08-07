facebook_pixel
    07 августа 2021, 13:22

    Вирусолог объяснил, как один россиянин мог заразить ковидом 1,5 тысячи человек

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    В центре «Вектор» заявили о выявлении в России одного суперраспространителя коронавируса, который смог заразить 1,5 тысячи человек. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, какие причины могли способствовать максимальному распространению инфекции от одного носителя.

    Вирусолог объяснил, как один россиянин мог заразить ковидом 1,5 тысячи человек

    Шунков объяснил, что суперраспространитель коронавируса мог появиться из-за нескольких факторов.

    «Например, из-за успешного взаимодействия вируса и организма заболевшего. Организм такого заболевшего может создавать благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», — рассказал врач.

    По его словам, если у человека сильный иммунитет, то он может не позволить вирусу вызвать заболевание. В итоге у зараженного не будет наблюдаться признаков ковида и выброса вирусных частиц. А у человека с ослабленным иммунитетом все будет наоборот.

    «Может быть так, что заболевший (суперраспространитель) в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте. Это может быть автобус, электричка или офисы, где много людей сидят за одним столом», — заключил он.

    По словам специалиста, методы вычисления таких суперраспространителей достаточно затруднительны. Еще в начале эпидемии для любой организации представляло большую сложность высокоточное выявление контактов с зараженным сотрудником.

    «Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», — отметил он.

    В первую волну коронавируса в Роспотребнадзоре заявили, что один заболевший заражает в среднем трех человек. Это, по мнению врача, справедливо и для других инфекций группы ОРВИ. Но выявлением суперносителей на фоне растущей заболеваемости никто специально не занимался.

    «Известны случаи, когда пациент с симптомами никого не заражал. А бывало и так, что человек с бессимптомным течением становился источником инфекции. Для ОРВИ и коронавируса принято считать, что один человек в среднем заражает троих», — пояснил эксперт.