Вирусолог объяснил, как один россиянин мог заразить ковидом 1,5 тысячи человек

В центре «Вектор» заявили о выявлении в России одного суперраспространителя коронавируса, который смог заразить 1,5 тысячи человек. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, какие причины могли способствовать максимальному распространению инфекции от одного носителя.

Шунков объяснил, что суперраспространитель коронавируса мог появиться из-за нескольких факторов.

«Например, из-за успешного взаимодействия вируса и организма заболевшего. Организм такого заболевшего может создавать благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», — рассказал врач.

По его словам, если у человека сильный иммунитет, то он может не позволить вирусу вызвать заболевание. В итоге у зараженного не будет наблюдаться признаков ковида и выброса вирусных частиц. А у человека с ослабленным иммунитетом все будет наоборот.

«Может быть так, что заболевший (суперраспространитель) в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте. Это может быть автобус, электричка или офисы, где много людей сидят за одним столом», — заключил он.

По словам специалиста, методы вычисления таких суперраспространителей достаточно затруднительны. Еще в начале эпидемии для любой организации представляло большую сложность высокоточное выявление контактов с зараженным сотрудником.

«Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», — отметил он.

В первую волну коронавируса в Роспотребнадзоре заявили, что один заболевший заражает в среднем трех человек. Это, по мнению врача, справедливо и для других инфекций группы ОРВИ. Но выявлением суперносителей на фоне растущей заболеваемости никто специально не занимался.

«Известны случаи, когда пациент с симптомами никого не заражал. А бывало и так, что человек с бессимптомным течением становился источником инфекции. Для ОРВИ и коронавируса принято считать, что один человек в среднем заражает троих», — пояснил эксперт.