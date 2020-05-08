Вирусолог объяснил, что делать с намокшей от дождя маской

Весной, когда повышается вероятность дождей, лучше всегда с собой иметь запасную маску. Если она сильно намокла, в ней уже нет толка, и такую маску нужно выбросить.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», — сказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Жемчугов предупредил, что не надо пытаться высушить намокшую одноразовую маску: с ней нужно просто расстаться.

В то же время врач разрешил использовать повторно самодельную маску из медицинской марли, сложенную в четыре или восемь слоев. Ее не нужно стирать — так защитные свойства только уменьшатся. Зато ее следует прогладить утюгом.

А вот греть одноразовые маски в духовке бессмысленно. Жемчугов подчеркнул, что их нужно выбрасывать.

Ношение медицинской маски, как и самоизоляция сейчас является наиболее эффективным способом защиты от коронавируса. С 12 мая в Москве и Подмосковье использование маски в общественных местах станет обязательным.