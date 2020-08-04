Вирусолог: новые штаммы гриппа могут быть опасны

Специалист предупредил, что для человека вирус гриппа достаточно опасен. Он вызывает тяжелые осложнения у определенного процента населения.

«Я думаю, что эти штаммы могут быть опасны. Год на год не приходится. Их распространение и тяжесть в разные годы разная», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, сложно предвидеть, что будет в этом году, поскольку пока нет информации об опасности именно этих штаммов.