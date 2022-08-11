Вирусолог Нетесов оценил появление штамма «дельтакрон» в РФ

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов оценил появление штамма «дельтакрон», который недавно выявили в России. Об этом написала Lenta.ru.

По словам ученого, мировому сообществу необходимо больше данных для уверенного заявления о фиксации случаев заражения именно этой мутацией коронавируса.

Нетесов напомнил, как на Кипре у пациентов предполагали наличие «дельтакрона», а оказалось, что это было заражение двумя привычными штаммами.

«Выяснилось, что это просто кросс-контаминация. То есть либо это у одного человека сразу было два штамма, либо во время лабораторного анализа кто-то нечаянно смешал пробирки (…) Пусть ученые дальше исследуют и предоставляют научные доказательства», — отметил академик.

На его взгляд, на данный момент в России поводов для беспокойства нет.