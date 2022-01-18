Вирусолог не поддержал идею использовать «омикрон» в качестве «живой вакцины»

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов прокомментировал идею попытаться заразиться «омикроном» для заболевания COVID-19 в легкой форме, чтобы получить таким образом антитела. Об этом написал RT.

Как сообщил вирусолог, он категорически против такого способа. Для начала следует поставить нормальную вакцину, а потом проводить эксперименты.

«Вы знаете, пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Просто Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире — это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчет Вселенной не очень уверен. Надо все-таки разумнее себя вести», — отметил ученый.

По словам главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, любой штамм COVID-19 в качестве «живой вакцины» может привести к смерти.