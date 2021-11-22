Вирусолог назвал сумму, в которую обходится реабилитация пациента после COVID-19

Реабилитация одного пациента, который перенес ковид, стоит около 40 тысяч рублей. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Было подсчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей», — сказала она во время выступления на круглом столе «Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Ее процитировало РИА «Новости».

За последние сутки в России выявили еще 35 681 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 28 713 человек, умер 1241. Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране обнаружили у 9,3 миллиона человек. За это время вылечились чуть более восьми миллионов человек, скончались 265 336.

Власти и медики акцентируют внимание россиян на том, что вакцина является самым надежным способом защиты от коронавируса. По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, полностью привились 58 713 240 человек. Коллективный иммунитет составляет 50,2%.