Вирусолог назвал своевременным решение об удаленке в Москве

Отправить треть работников компаний Москвы на удаленку именно сейчас — это абсолютно правильное и своевременное решение. Коронавирус бушует в стране, однако процент ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 по отношению к общему населению маленький. Поэтому вводить ограничения еще не поздно. Об этом в разговоре с «360» заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Эта мера, конечно, правильная и совсем не поздняя. <…> Нужно максимальное количество людей выводить из возможности общения с другими людьми, делая это так, чтобы это не разрушило экономику», — подчеркнул Альтштейн.

Собеседник уверен, что рост числа выявленных случаев COVID-19 в России пока будет продолжаться. Пока еще рано говорить о пике или плато. Делать прогнозы будет можно, когда картина нового всплеска пандемии прояснится.

«У нас уже другая ситуация, чем была весной. Конечно, медицина сейчас гораздо более подготовлена и врачи более опытные в отношении лечения этой болезни, но напряжение большое», — добавил вирусолог.

Альтштейн напомнил, что социальная дистанция, маски и чистые руки — это по-прежнему залог безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому московские компании должны с 5 октября отправить на удаленку как минимум 30% сотрудников. Если во время проверок выявят нарушения, руководство предприятий будут штрафовать. Сумма наказания будет достигать 300 тысяч рублей.