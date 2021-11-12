Вирусолог назвал срок победы над пандемией коронавируса в России

Пандемия коронавируса закончится в России в следующем году, однако SARS-CoV-2 никуда не денется. Вспышки будут происходить время от времени. Такой прогноз в разговоре с РИА «Новости» дал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, я довольно оптимистически отношусь к этому. Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется — и <…> вакцинироваться нам придется», — приводит агентство слова ученого.

Альтштейн подчеркнул, что благодаря вакцинации и другим мерам пандемия в России отступит в следующем году.

Эпидемическая ситуация в РФ резко ухудшилась в начале осени. Власти регионов начали вводить новые ковидные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Накануне оперштаб по борьбе сообщил о разработке законопроекта о вводе QR-кодов о вакцинации на транспорте, в кафе и магазинах. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал идею ввести QR-коды на законодательном уровне великолепной.