Вирусолог назвал шанс заражения Путина коронавирусом в Госдуме

Человек, который не чихал, не кашлял и не дышал близко на другого, вряд ли мог заразить кого-нибудь. Так вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал «360» присутствие отказавшегося от карантина депутата на заседании с Владимиром Путиным.

Шанс достаточно низок. Если зараженный человек не выступал, не кричал, не чихал, не кашлял, не прикрыв рот рукой… Даже в этом случае максимальный разлет был бы 10-15 метров. А в случае, если он всего этого не делал, а просто дышал — это порядка двух метров. Поэтому вероятность я оцениваю как достаточно низкую Михаил Щелканов вирусолог.

Ранее стало известно, что парламентарий Сергей Катасонов ездил в начале марта во Францию и после этого вернулся к работе. Он находился в Госдуме 10 марта, когда туда для обсуждения поправок в Конституцию приехал президент Владимир Путин. По его словам он сидел на галерке, поэтому вряд ли мог заразить российского лидера.

Москва включила Францию в список семи стран, по возвращении из которых нужно уйти на двухнедельный карантин. Это Италия, Германия, Испания, Иран, Южная Корея, Китай.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией.